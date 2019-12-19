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  • 19.12.2019 15:59
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:07

Emekli maaşı için , ve seyyanen ne oldu?

Yaklaşık 13 milyon emeklinin heyecanla beklediği maaş tutarları hem hem de ile birlikte artış gösterecek olup bu noktada birçok emeklinin gözü kulağı tarafından açıklanacak olan yıl sonu enflasyon oranına kilitlendi. Fakat bunun yanı sıra zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler de yaşanıyor. SKS, emekli sandığı ve emeklisine 1.150 TL fırsatı gelmiş olup 3 yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt edenlere promosyon ödenecek. Peki 2020 emekli banka promosyonları ne zaman ödenecek? 2020 emekli banka promosyonları ne kadar? İşte detaylar...

Emekli maaşı ek ödeme, promosyon ve seyyanen zam ne oldu?

Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları ne kadar artacak? Hangi emekli kaç TL aylık alacak? İşte 2020 emekli zam oranları… Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek.

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