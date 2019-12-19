Yaklaşık 13 milyon emekli maaş, ek ödeme ve promosyon haberine kilitlendi. SGK ve BAĞ-KUR için ek ödeme,promosyon ve Seyyanen zammı ne durumda? Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak'ta maaşları ne kadar artacak? Hangi emekli kaç TL aylık alacak? İşte 2020 emekli zam oranları… Son verilere göre; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı, Temmuz-Ekim enflasyonuna göre yüzde 5.31 olacak. Ocak 2020'de emekli maaşlarının yanı sıra ek ödemelerde de artış görünecek. Bu noktada maaşlarını zamlı olarak alacak olan emeklilerin ek ödemeleri de bu zamlı tutar üzerinden hesaplanacak olup yeni aylıktan hesaplanacağı için maaşlar artış gösterecek.