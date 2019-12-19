Oto yıkama ondan sorulur

Uşak'ta yaşayan Hülya Sezer (37), eşiyle başladığı oto yıkama işini 10 yıldır tek başına devam ettiriyor. Oto yıkama sektöründe Uşak'ta ilk kadın girişimcilerden olan Sezer, ev ekonomisine katkı sunmanın yanı sıra pek çok kadına örnek oluyor. Girişimci kadınlara çağrı yapan Sezer, "Kadınlar azimli olsun, hedeflerinin arkasından gitsin. İstedikten sonra her şeyi başarabilirler" dedi.
- Ekonomi
- 19.12.2019
- Gazete
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