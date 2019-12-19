Taşeron işçi - Kurumlarda istihdamı sağlanan binlerce taşeron işçi için asgari ücret zammı ve ek ödemeler merak konusu olmuştu. İşçilerin kadroya alınmasının ardından gözler asgari ücret zammına çevrildi. 4/D'li taşeron işçiler asgari ücret zammı alabilecek mi? Ek ödeme alabilecekler mi? İşte detaylar... Kurumlarda çalışan taşeron işçilerin maaşlarına asgari ücret seviyesinde zam geleceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Kurumlarda 4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin maaşları konusunda bazı belediyeler seçimden önce önemli adımlar atmışlardı.

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