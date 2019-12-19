Dijital şehirler masaya yatırılıyor Turkuvaz Yayın Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. Dijital Şehircilik Zirvesi, bugün The St. Regis İstanbul'da gerçekleştirilecek.

T urkuvaz Yayın Grubu'nun ekonomi dünyasına yön veren dergilerinden Para tarafından düzenlenen II. Dijital Şehircilik Zirvesi, bugün The St. Regis İstanbul'da gerçekleştirilecek. Şehir yaşamı için dijital çözüm üreten şirketlerin vaatlerinin konuşulacağı zirvede, mimarların dijital geleceğe bakışı da masaya yatırılacak. Zirve, Turkuvaz Dergi Grubu Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in konuşmasıyla başlayacak.