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53 bin kişiye iş fırsatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, yerli otomobil ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.

53 bin kişiye iş fırsatı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yatırım Ofisi tarafından takip edilen ve önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilmesi öngörülen projelerin ekonomik değerinin 19.2 milyar dolar olacağını belirterek, "Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 52 bin 827 kişiye istihdam sağlanacağı öngörülüyor" dedi. Oktay, yerli otomobil ile ilgili de "Tanıtımı kısa süre içinde olacak" diye konuştu.

Hazal ATEŞ

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