3600 ek gösterge son dakika çıktı mı? Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlisi 3600 ne oldu, son durum nedir? Gibi soruların cevapları oldukça merak ediliyor. Çok sayıda kamu çalışanının beklediği 3600 ek gösterge için bugün toplanılıyor. KPDK'de 'gündem sözleşmeliye kadro' ve '3600 ek gösterge'. Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. Memur sendikalarıyla hükümet temsilcilerinin katılacağı toplantıda ele alınması gereken çok sayıda konu bulunuyor.

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