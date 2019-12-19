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  • 19.12.2019 14:25
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 14:25

19 Aralık güncel liste! Evde bakım parası yatan iller hangileri?

19 Aralık güncel liste, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Engelli ve yaşlıların bakımı için ailelere verilen evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, maaşların yatıp yatmadığını sorguluyor. Peki, Evde bakım parası sorgulama nasıl yapılır? İşte 19 Aralık ...

Evde bakım maaşı yatan iller güncel liste

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç yaşlı, engelli ve hasta kişilerin yakınlarına ödenen evde bakım aylığı alan vatandaşlar, bu ayın bakım aylığının yatıp yatmadığını araştırmaya başladı. Evde bakım aylığı sorgulama işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılıyor. Peki, 19 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası yatan iller güncel liste ve sorgulama ekranı...

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE

Evde bakım aylığı, her ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılmaya başlandı. 19 Aralık Perşembe günü evde bakım maaşları yatan iller güncel listesi şu şekilde:

Aksaray, Osmaniye, Kırklareli, Tokat, Hatay, Samsun, Kırıkkale, Adıyaman, Afyonkarahisar, Antalya, Kırşehir, Şırnak, Muş, Bitlis, Bolu, Siirt, Karabük, Ordu, Bursa, Diyarbakır, İzmir, Balıkesir, Zonguldak, Sakarya, Konya, Denizli, Mersin, Ankara, İstanbul, Manisa, Bilecik, Şanlıurfa, Edirne, Tekirdağ, Aydın, Trabzon, Isparta, Adana, Düzce, Giresun, Kayseri, Çanakkale.

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