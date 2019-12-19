Merkez Bankası özel bankalara faizleri indirin diyor. Peki bankaların şu an kullandırdıkları krediler için faiz oranları ne? İşte 24 Ay, 36 Ay, 60 Ay, 120 Ay, 180 aylık vadelerle bankaların kredi faiz oranları. Bankaların ardı ardına faiz oranı açıklamaları vatandaşları sevindiriyor. 2020 yılına az bir süre kala kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor.. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir.

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