Yok böyle artış: % 724 Merkez Bankası'nın ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirimi hamlesiyle vatandaşın konut talebi şaha kalktı. Türkiye genelinde Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artışla 138 bin 372 konut satılırken, krediyle ev satışları coştu.

Merkez Bankası'nın ardından kamu bankaları öncülüğünde başlayan faiz indirimi hamlesiyle vatandaşın konut talebi şaha kalktı. Türkiye genelinde Kasım'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54.4 artışla 138 bin 372 konut satılırken, krediyle ev satışları coştu. Kasım'da ipotekli konut satışları yıllık bazda yüzde 724.8 artarak 43 bin 911'e yükseldi. Bu rakam, son 3 yılın en yüksek Kasım ayı rakamı oldu. Geçen yıl toplamda 276 bin 820 ipotekli konut satılmıştı.