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Vestel’e özel nişan

engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e Dünya Lideri ( World Leader) Nişanı verdi. Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.

Vestel’e özel nişan
The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e Dünya Lideri ( World Leader) Nişanı verdi. Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.

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