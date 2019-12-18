Vestel’e özel nişan

The Green Organisation, engelli hayvanları hayata bağlayan yürüteç projesi nedeniyle Vestel'e Dünya Lideri (CSR World Leader) Nişanı verdi. Birleşik Krallık Parlamento binasında gerçekleştirilen törende ödülü, Vestel Beyaz Eşya Yönetim Sistemleri ve Müşteri İlişkileri Müdürü Memed Umut Özkaban teslim aldı.
- Ekonomi
- 18.12.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.