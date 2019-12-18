Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Uzman Eller projesi kapsamında, kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarına 100 bin lira hibe desteği verileceğini duyurdu. Birçok kişi Uzman Eller projesinin şartlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir? Gençler kırsala yönlendirilirken, onların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar konusunda adımlar da atılacak. Kırsalda riskli tek bir kerpiç ev kalmayacak. Köylerin hemen yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek. Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir.

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