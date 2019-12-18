Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.12.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 11:20

Devletten hibe! İşte ve koşulları

projesi ile Tarım ve hibe veriyor. Bu bağlamda köylerine dönmek isteyen vatandaşlar başvuru koşullarını merak ediyor. Projeye göre, kırsalda yaşamayı taahhüt edenler, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarına 100 bin lira hibe desteği verilecek. Dün Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile hayata geçirilecek proje, ilk etapta Amasya, Düzce, İzmir ve Mardin’de uygulanacaktır. Çoğu kişi Uzman Eller projesinin şartlarını merak edip araştırma yapıyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir?

Devletten 100 bin lira hibe! İşte başvuru şartları

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı Uzman Eller projesi kapsamında, kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarına 100 bin lira hibe desteği verileceğini duyurdu. Birçok kişi Uzman Eller projesinin şartlarını araştırmaya devam ediyor. Peki, Devletten köyüne dönene 100 bin TL verilecek! Şartları nelerdir? Gençler kırsala yönlendirilirken, onların ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar konusunda adımlar da atılacak. Kırsalda riskli tek bir kerpiç ev kalmayacak. Köylerin hemen yanı başında güvenli konutlar inşa edilecek. Hibe, herhangi bir malın, değerin vb. unsurların, herhangi bir bedel beklemeden, ilerleyen süreçlerde herhangi bir ödeme talep etmeksizin, başka bir kişiye devredilmesi anlamına gelmektedir.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDevletten köyüne dönene 100 bin TL hibe! İşte başvuru şartları ve koşulları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri