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Ray Sigorta’ya Great Place to Works sertifikası

Her yıl düzenlenen, şirket çalışanlarının çalıştıkları kurumu değerlendirdikleri anket sonuçlarına göre şekillenen değerlendirmeler sonucunda Ray Sigorta'ya Great Place to Work Sertifikası takdim edildi.

Ray Sigorta’ya Great Place to Works sertifikası
Her yıl düzenlenen, şirket çalışanlarının çalıştıkları kurumu değerlendirdikleri anket sonuçlarına göre şekillenen değerlendirmeler sonucunda Ray Sigorta'ya Great Place to Work Sertifikası takdim edildi. Great Place to Work Sertifikası şirket içerisinde güven kültürünü sağlamlaştırmış ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketlere veriliyor. Aldıkları sertifikanın aslında 4 yıllık yoğun bir emeğin ürünü olduğunu belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, "Ray Sigorta artık Great Place to Work sertifikasına sahip bir işyeri. Çalışanlarımızın mutluluğu her zaman odak noktalarımızdan biri oldu ve bunu aldığımız sertifika ile kanıtlamış olduk" diye konuştu.

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