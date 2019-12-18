Quick’ten eğitime destek Quick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla genişletti. Şirket; Antalya İl Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen, Alanya'nın Mahmutlar mahallesindeki 32 derslikli Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temellerini gerçekleştirilen törende attı.

Q uick Sigorta, eğitime verdiği desteği anlamlı bir yatırımla genişletti. Şirket; Antalya İl Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Valiliği ile işbirliğiyle hayata geçirilen, Alanya'nın Mahmutlar mahallesindeki 32 derslikli Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu projesinin temellerini gerçekleştirilen törende attı. Törene; Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Quick Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu, Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar Katıldı.



'GEZİLER YERİNE OKUL'

Başta 16 derslik bir ilkokul için anlaştıklarını ancak ihtiyaçlar doğrultusunda 32 derslikli bir ilkokulda karar kıldıklarını söyleyen Mahmut Erdemoğlu, şunları kaydetti: "Sigorta şirketleri yurt içi ve yurt dışı gezi etkinlikleri düzenler. Biz ise acentelerimizle anlaşarak, bu etkinliklere harcayacağımız kaynakları ülkemize değer yaratacak okullar inşa etmek için kullanalım dedik."