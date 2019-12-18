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  • 18.12.2019 09:36
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 09:37

Milyonlar bekliyor! borç affı çıktı mı? KYK yapılandırma işlemi nasıl olacak?

borçlarının yeniden yapılandırılması adımlar atıldı. Milyonların beklediği ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. daha önce yaptığı açıklamada KYK borçları ile ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtmişti. Bu gelişmelerin ardından bugün gelen haberi ile birlikte konuyla ilgili akıllarda kalan soru işaretleri giderildi. Mevcut borcu üzerine işleyen kişilerin faiz borçlarının silinmesi ve yeniden taksitlendirilmesi sağlanacak. Uzun süredir KYK borcu olanların beklediği çalışmanın birçok kişi için ödeme kolaylığı sağlaması beklenmektedir. "KYK kredi borçları silinecek mi? KYK kredi borcu nereden öğrenilir?" soruları araştırılmaya başlandı.

Milyonlar bekliyor! KYK borç affı çıktı mı?

KYK kredisi son dakika haberleri! KYK kredi borcu faizi silindi mi? KYK kredi borçları silinecek mi? KYK borçları ve vatandaşların sorun yaşadığı diğer konulara dair düzenleme paketinin Aralık sonunda duyurulacağı öne sürüldü. Bu ekonomi paketi içerisinde KYK öğrenim kredisi borçları yer alacak. KYK borcunu ödemekte zorlanan öğrencilere Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak müjdeyi verdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "KYK borçları ile ilgili çalışma yapıyoruz" açıklaması yaptı. Kulislerde borçların silinmesi çok olası görülmese de indirimler, ödeme kolaylıkları veya erteleme seçeneklerinde iyileştirmeler olabileceği konuşuluyor.

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