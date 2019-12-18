Kilit mağduru olunursa... Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Kapı kilidimi değiştirdim, firma yetkilileri "Yüksek teknoloji. Kimse açamaz" dedi. Ama evime hırsız girdi, kapıyı da kolayca açtı. Kayıplarımın telafi edilmesini isteyebilir miyim? Tazminat alabilir miyim?

Anlaşma yapıp para ödediğiniz firmanın kapı kilidini size satarlarken vadettikleri özelliklerin olmadığı ortaya çıkarsa, bu durumda ayıplı bir ürün satın almış sayılırsınız ve dava açabilirsiniz. Burada elbette kapı kilidini satarken size böyle bir vaatte bulunduklarını ispat etmeniz ve hırsızlık olayının kapı kilidinin vadedilen özellikleri taşımamasından kaynaklandığını ispat etmelisiniz. Hırsızlık olayı ile kapı kilidinin yetersizliği arasında illiyet bağı kurmanız gerekir. Haklı çıkarsanız zararınız tazmin edilir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL