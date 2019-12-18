Hayvan yetiştiricilerin toplu para ihtiyacına yönelik birçok banka, kredi fırsatı sunmaktadır. Peki hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, uygun vade ve faizli hayvancılık kredisi veren bankalar ve bilmeniz gereken tüm detaylar. Hayvancılık kredisi, hayvancılık sektörü ile uğraşan çiftçilere verilen bir kredi türüdür. Gerek T. C. Devletinin aracı olması ile verilebildiği gibi gerek ise de bankalar kendi inisiyatiflerini kullanarak müşterilerine bu alanda kredi verebilmektedir. Hayvancılık kredisi başvurusu için kredi başvurusunda bulunacak kişilerin kredi notunun yüksek ve kredi sicilinin temiz olması gerekir. Peki hayvancılık kredisi başvuru şartları, başvuru nasıl yapılır?

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