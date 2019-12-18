Girişimciye 100 bin TL hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kırsal kalkınmaya katkı sağlamak, köyden kente göçü önlemek ve eğitimli girişimcileri desteklemek amacıyla pilot bölge seçilen İzmir, Mardin, Amasya ve Düzce'deki girişimcilere 100 bin liraya kadar hibe desteği verilecek.
'Uzman Eller Projesi' kapsamında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. Başvurular 23 Aralık'ta başlayacak ve 40 gün sürecek.
'Uzman Eller Projesi' kapsamında tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversitelerden mezun gençlerin, kırsal alanda istihdamına katkı sağlanması amaçlanıyor. Başvurular 23 Aralık'ta başlayacak ve 40 gün sürecek.
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