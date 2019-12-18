18 Aralık evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım engelli maaşı zammı ne kadar, ne zaman ödenecek? Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödeniyor. Aralık ayının ortalarına geldiğimiz şu günlerde bakım aylığı alan vatandaşlar evde bakım maaşı yatan iller hakkında araştırmalarına devam ediyor. Bu ödeme aylık 1.384 lira. Evde bakım aylığı için sağlık kurulu tarafından verilen 'yüzde 50 ve üzerinde engelli raporu' gerekiyor. Maaş yaşlıya değil bakana veriliyor. Başvuru, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü veya varsa ilçe müdürlüklerine yapılıyor. Bu maaş için hanedeki kişi başına gelirin 1.219 lirayı aşmaması şart.

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