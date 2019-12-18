Emekçinin hakkını koruduğunu iddia eden Zara'nın gerçek yüzü ortaya çıktı!

sviçre

merkezli sivil toplum kuruluşu, Zara markasının bir sweatshirt'ten elde ettiği kazancını inceledi. Kendini emekçilerin çıkarlarını koruyan bir şirket olarak tanımlayan Zara'nın, hiç de öyle olmadığı gözler önüne serildi.Araştırmaya göre; Zara, ortalama 7.76 euroya tedarik ettiği bir sweatshirt'ü 27 euroya satıyor. Birim başına yaklaşıkvergi öncesi kâr elde ediyor. Ürünün pamuğu Hindistan'dan alınarak Kayseri'de kumaş haline getiriliyor ve son olarak İzmir'de dikimi, paketlenmesi gerçekleştiriliyor. Tüm bu süreçlerde çalışan işçiler için Zara sadeceücret ayırıyor. Dikiş ve etiketleme için de Türk firmalara ürün başına sadece 1.53 euro veriyor. Zara, her sweatshirt için, işçilerin 2 katından fazla