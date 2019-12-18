Hayvancılık kredisi başvuru şartları ile ilgili yeni gelişmeler devam ediyor. Bu bağlamda devlet uygun şartlarda hayvancılık kredisi veriyor. Bunun yanında bazı bankalar hayvancılık kredisi için destek vermektedir. Devlet hayvancılıkla uğraşanlara sürekli destek de bulunsa da bazen yetiştiriciler daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duyduklarında bankalar yetiştiricilere bazı imkanlar sunmaktadır. Başvuruda bulunacak kişilerin kesinlikle ÇKS belgesi olması gerekmektedir. Peki uygun vadeli ve uygun faizli hayvancılık kredisi veren bankalar hangileri? İşte hayvancılık kredisi başvuru şartları

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