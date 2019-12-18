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  • 18.12.2019 10:44
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 10:57

7 milyon bekliyor! açıklandı mı? Asgari ücret mı belli oldu mu?

mı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan yapılacak olan maaş zammını büyük bir heyecanla bekliyor. Bu bağlamda asgari ücret ne kadar oldu, 2020 yılında asgari ücret zammı ne olacak araştırmaları işçilerin gündeminde. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez dün toplanmıştı. Toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu () temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaştı ve görüşmelerde ilk rakamlar telaffuz edildi. İşte Asgari ücret ne kadar oldu? mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

7 milyon bekliyor! Asgari ücret son dakika ne kadar oldu?

Asgari ücret son dakika ne kadar oldu? Asgari ücret açıklandı mı? Asgari ücret zammı belli oldu mu? Gibi sorular yanıt buluyor. Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2020 asgari ücret zammında. 3. kez toplanan asgari ücret zammı görüşmelerine TÜİK verileri damga vurdu. TÜİK hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Asgari ücret genellikle 4. toplantının sonunda netleşmiş oluyor. Komisyonun son toplantısı da Aralık ayının son haftasında yapılıyor. Yani önümüzdeki haftadan itibaren yeni asgari ücretin netleşmesi bekleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor

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