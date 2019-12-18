Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 18.12.2019 18:26
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 18:26

taşeron işçi haberi: 4/D’li kadrolu , , ...

Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 aldılar. Yüzdelik Dilim ile Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Bu bağlamda taşeron işçiler 2020 yılında yüzdelik dilim ile ek zam talep ediyorlar. Aynı zamanda taşeron işçiler düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara farkının getirilmesini istiyor. İşte taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Taşeron işçilere 2020 müjdesi! Yüzdelik dilim, ek zam, ikramiye...

Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte taşeron son dakika haberleri.. İşte 18 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

TAŞERON İŞÇİ SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri18 Aralık taşeron işçi zam haberi: 4/D’li kadrolu Taşeron işçilere yüzdelik dilim, ek zam, ikramiye ve tayin...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri