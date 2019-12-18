Taşeron İşçi – 4D'li taşeron işçi ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Taşeron ve kamu işçileri için tediye miktarları belirlendi. Kadroya geçirilen işçilerle ilgili süreçte en önemli konulardan birisi olan taşeron işçilerine maaş zammı konusunda Ocak ayında tüm kesimler zam alırken kadroya geçen taşeron işçilerin durumu merak edilmişti. Yerel mahkemenin verdiği karara göre, asgari ücretin fazlasına çalışan emekçilerin ücreti yeni asgari ücrete yükseltilecek. İşte taşeron son dakika haberleri.. İşte 18 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
18 Aralık taşeron işçi zam haberi: 4/D’li kadrolu Taşeron işçilere yüzdelik dilim, ek zam, ikramiye ve tayin...
Taşeron işçiler kadroya alınmalarından sonraki süreç boyunca her altı ayda bir yüzde 4 zam aldılar. Yüzdelik Dilim ile Ek Zam Taşeron işçilerin 2020 yılından maaş konusunda bir diğer beklentisi yüzdelik dilim. Zira bu konuda bazı taşeron işçiler dava açıp kazanmışlardı. Bu bağlamda taşeron işçiler 2020 yılında yüzdelik dilim ile ek zam talep ediyorlar. Aynı zamanda taşeron işçiler düşük maaş zammı alan işçiler maaşlara enflasyon farkının getirilmesini istiyor. İşte 18 Aralık taşeron işçi son dakika zam haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
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