18 Aralık tüm bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları aranmaya devam ediyor. Bu bağlamda kredi türlerini farklı farklı ele alırsak ihtiyaç kredisi için en uygun krediyi %0,98 faiz oranı ile TEB bankası vermektedir. Taşıt kredisine baktığımız zaman ise kamu bankaları Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası %0,69 faiz uyguluyor. Konut kredisi için bakarsak eğer şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank %0,99 faiz oranıyla izliyor. İşte konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi güncel oranlar ve tüm bankalar listesi takvim.com.tr adresinde yer almaktadır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ