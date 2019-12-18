Sosyal devlet anlayışı gereği kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan yardımlar her geçen gün artarken özellikle de kira yardımı büyük ilgi görüyor. Peki devlet kira yardımı nasıl alınır? Kiracılara devletten kira desteği yardımı yapılıyor. Kiracıların aklındaki tüm soru işaretlerini giderecek detaylı bilgiler haberimizde. İstanbul, Bursa ve İzmir de kentsel dönüşüme katılacak olan konutlar için Kentsel Dönüşüm Müdürlükleri de başvuruları almaktadır. Ayrıca bankaların 'tasarruf hesapları' sınıfı içerisinde yer alan konut hesabında birikim yapma zorunluluğu aranıyor. 3 yıl boyunca düzenli olarak bu konut hesabında birikim yapılması sonucunda devlet 25 bin TL'ye kadar destek sunuluyor.

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