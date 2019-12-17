Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile 13 banka faiz indirdi! Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indiriminden sonra bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu bağlamda faiz getirisi düştü. Vatandaşlar en fazla faiz veren bankaları araştırıyor. Şu ise en yüksek faiz veren banka ünvanı değişmedi. Diğer yüksek faiz veren bankaların yapmış oldukları indirimlere rağmen Burgan Bank indirim yapmadı ve yüzde 13,75 oranını teyit etti. Bu oran ile en yüksek vadeli hesap faiz oranı yüzde 13,75 olarak kalırken en yüksek faiz veren banka yine Burgan Bank oldu. En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

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