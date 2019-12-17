Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile 13 banka faiz indirdi! Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. Tam 13 bankanın vadei hesap faiz oranlarını düşürmesi vatandaşta soğuk duş etkisi yaratırken vadeli hesap faiz oranlarının enflasyonun altına gelmesi ile beraber Türk Lirası'ndan dolara geçişin hızlanma riski ise korkutuyor. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları...
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