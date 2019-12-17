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  • 17.12.2019 09:45
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 10:16

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ile 13 banka faiz indirdi!

Merkez Bankası tarafından yapılan faiz indiriminden sonra bankalar mevduat faiz oranlarını güncelledi. Bu bağlamda faiz getirisi düştü. Vatandaşlar en fazla faiz veren bankaları araştırıyor. Şu ise en yüksek faiz veren banka ünvanı değişmedi. Diğer yüksek faiz veren bankaların yapmış oldukları indirimlere rağmen Burgan Bank indirim yapmadı ve yüzde 13,75 oranını teyit etti. Bu oran ile en yüksek vadeli hesap faiz oranı yüzde 13,75 olarak kalırken en yüksek faiz veren banka yine Burgan Bank oldu. En yüksek mevduat faizi veren banka listesinin başında yer alan hoşgeldin faizi veren bankaların 32 günlük vadeli mevduat oranları ve mevduat faizi hesaplaması nasıl yapılır?

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile 13 banka faiz indirdi!

Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank ile 13 banka faiz indirdi! Bankalar uyguladığı kampanyalar ile hoşgeldin faizi veriyorlar. Bu faiz oranı vatandaşların alabileceği en yüksek oran olarak göze çarpıyor. Bu bağlamda hoşgeldin faizi veren bankalar halen en yüksek vadeli hesap faiz oranları ile müşterilerine hizmet veren bankalar olmaya devam ediyor. Yapılan indirimler ile parası faizde olan vatandaşlar için 10 bin liranın aylık getirisi düştü. Tam 13 bankanın vadei hesap faiz oranlarını düşürmesi vatandaşta soğuk duş etkisi yaratırken vadeli hesap faiz oranlarının enflasyonun altına gelmesi ile beraber Türk Lirası'ndan dolara geçişin hızlanma riski ise korkutuyor. Detayları takvim.com.tr'de verdik. İşte 32 günlük en yüksek hoşgeldin faizi veren banka mevduat oranları...

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