Son dakika haberi... TÜİK 2020 yılı asgari ücrette son durum nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bugün gözler TİSK'te 3. toplantısını yapan Asgari Ücreti Tespit Komisyonu masasına gelen TÜİK rakamlarında. TÜİK verileri 2020 asgari ücretini belirlemede kıstas kabul edilecek. Rakamlarla birlikte yeni asgari ücret için ilk rakam telaffuz edilmiş olacak. Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi.

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