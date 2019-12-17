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  • 17.12.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:17

...  mı açıklandı mı? 2020 yılı asgari ücret zammı...

...  Milyonların gözü 'in açıklayacağı sonuçlarına çevrilmiş durumda. Asgari ücret 4. toplantısı saat 14.00'te başladı. Toplantı da Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan komisyonda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. Rakamlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içeriğinde yer alacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü toplantısının ise bu ayın son haftasında yapılması planlanıyor.

TÜİK 2020 yılı asgari ücrette son durum nedir?

Son dakika haberi... TÜİK 2020 yılı asgari ücrette son durum nedir? Sorusu oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda bugün gözler TİSK'te 3. toplantısını yapan Asgari Ücreti Tespit Komisyonu masasına gelen TÜİK rakamlarında. TÜİK verileri 2020 asgari ücretini belirlemede kıstas kabul edilecek. Rakamlarla birlikte yeni asgari ücret için ilk rakam telaffuz edilmiş olacak. Asgari ücret görüşmelerinde işçi tarafını temsil eden Türkiye'nin en büyük işçi sendikası Türk-İş ilk günden itibaren 2 bin 578 TL'nin altında bir ücret kabul etmeyeceğini ifade ediyor. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, diğer sendikalarla birlik kararı aldıklarını, her birinin farklı zam önerileri olduğunu ancak 2 bin 578 TL'nin altında bir rakamın konuşulmayacağını söyledi.

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