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  • 17.12.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:33

: ve ! 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları belli oldu!

: ve mı için ler gelmeye devam ediyor. Asgari ücret zammı toplantısı devam ederken, temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı. Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmaları devam ediyor. Toplantının sonra ermesinin ardından TÜİK'in 2020 asgari ücret ile ilgili ilk rakamları kamuoyuna paylaşması bekleniyor. İşte asgari ücret ve en son haberler sayfamızda...

2020 asgari ücret zam oranları belli oldu!

Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı en son haber gelmeye devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkında bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlar bugün gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında çıkacak asgari ücret zammı kararına odaklandı. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik. Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önermişti. 2020 yılı asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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