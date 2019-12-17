Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ zammı en son haber gelmeye devam ediyor. Asgari ücret ve AGİ zam oranı hakkında bugün yeni gelişmeler yaşanıyor. Milyonlar bugün gerçekleştirilecek asgari ücret tespit komisyonu toplantısı sonrasında çıkacak asgari ücret zammı kararına odaklandı. Takvim.com.tr olarak asgari ücret tespit komisyonu toplantısı öncesinde masada bulunan zam oranlarını sizler için derledik. Patronlar 100 TL'si devlet destekli en fazla 2 bin 262 TL önermişti. 2020 yılı asgari ücret zammı enflasyon rakamlarına göre yapılan araştırmalarda asgari ücretin yüzde 12 ile 17 arasında olması bekleniyor. Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Peki, AGİ ve Asgari ücret zammı ne kadar olacak?

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