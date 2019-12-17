Sağlıkla ilgili bölümlerden mezun olanlar büyük bir heyecanla Sağlık Bakanlığı 17 bin 689 sağlık personeli alımını bekliyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı KPSS-2019/7 tercih kılavuzunun yayımlandığını duyurarak başvuru tarihlerini açıklanmıştı. Adaylar tercihlerini, 13-19 Aralık 2019 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 19 Aralık 2019 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır. Peki Sağlık Bakanlığı hemşire, ebe ve sağlık teknisyeni personel alımı şartları bedir?

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