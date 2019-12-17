Modoko’dan yurt dışı atağı İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren MODOKO, 50'nci yılını kutladı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyoruz. 150 bin metrekare büyüklüğünde, 350 mağazanın içerisinde bulunduğu MODOKO'dan Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. MODOKO ihracatın yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor" dedi. ABD'de MODOKO modelinin aynısını kuracaklarını belirten Çalışkan, "Projeye 2020'de başlıyoruz" dedi.

İ stanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 60'ını karşılayan ve 40 ülkeye ihracat gerçekleştiren MODOKO, 50'nci yılını kutladı. MODOKO Başkanı Koray Çalışkan, "İstanbul'un mobilya ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyoruz. 150 bin metrekare büyüklüğünde, 350 mağazanın içerisinde bulunduğu MODOKO'dan Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Türki Cumhuriyetler olmak üzere 40 ülkeye ihracat yapıyoruz. MODOKO ihracatın yüzde 20'sini tek başına gerçekleştiriyor" dedi. ABD'de MODOKO modelinin aynısını kuracaklarını belirten Çalışkan, "Projeye 2020'de başlıyoruz" dedi. TÜM MANŞETLER