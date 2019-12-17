Yeni yılla birlikte yaklaşık 7 milyon asgari ücretlinin maaşı artacak. Yeni asgari ücreti belirlemek için çalışmalar sürüyor. İşsizlik maaşında taban ve tavan tutarlar da yeni asgari ücretle artacak. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son 4 aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40'ı olarak hesaplanıyor. Ancak maaş brüt asgari ücretin yüzde 80'inden fazla olamıyor. İşsizlik maaşında sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
Eğer asgari ücret TİSK'in önerisi olan net 2 bin 200 liraya çıkarsa, en düşük işsizlik maaşı bin 15 liradan bin 105 liraya, en yüksek de 2 bin 31 liradan 2 bin 211 liraya ulaşacak. Türk-İş'in talep ettiği gibi net 2 bin 578 lira olursa da işsizlik maaşı en az bin 295, en çok 2 bin 591 liraya yükselecek.
Ocak ayında asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşı da artacak.
ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK TOPLANTI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması bekleniyor.
Türk-İş, 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. TİSK ise asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkartılmasını istiyor.
Eğer asgari ücret TİSK'in önerisi olan net 2 bin 200 liraya çıkarsa, en düşük işsizlik maaşı bin 15 liradan bin 105 liraya, en yüksek de 2 bin 31 liradan 2 bin 211 liraya ulaşacak. Türk-İş'in talep ettiği gibi net 2 bin 578 lira olursa da işsizlik maaşı en az bin 295, en çok 2 bin 591 liraya yükselecek.
Ocak ayında asgari ücret ile birlikte işsizlik maaşı da artacak.
ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK TOPLANTI
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de verilecek ücreti belirlemek için bugün üçüncü kez toplanacak. TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin, bir işçinin gıda harcama rakamını paylaşması bekleniyor.
Türk-İş, 2 bin 578 liranın altındaki rakamı müzakere etmeme kararı aldı. TİSK ise asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkartılmasını istiyor.
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