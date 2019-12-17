İŞKUR tarafından yeni özel bekçi alım ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR üzerinden 10 ilimizde bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuru sayfasına ait link, haber içeriğinde verilmiştir. Peki Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.Aşağıda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için aşağıda belirtilen linki tıklayınız.



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