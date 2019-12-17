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  • 17.12.2019 16:49
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 16:50

10 ilimizde bekçi alımı yapılacağını duyurdu! İşte ...

tarafından farklı illere bekçi alımı yapılacak. İlanlara göre İŞKUR, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 29 Aralık 2019 tarihine kadar 10 ilimizde bekçi alımı yapacak. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul ve ilköğretim mezunu olmaları yeterlidir. Bekçi alımı başvurusunda bulunmak isteyen adayların; her ilanda öğrenim şartı farklı olmak üzere en az okuryazar, ilköğretim ve lise mezunu öğrenim düzeylerinden olmaları gerekmektedir. Adayların İŞKUR kayıt işlemini oluşturarak, açık iş ilanlarını takip etmesi gerekir. işçi ve işverenin kullandığı İŞKUR sistemine kayıt olmak için İŞKUR bürolarına bireysel başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR 10 ilimizde bekçi alımı yapılacağını duyurdu!

İŞKUR tarafından yeni özel bekçi alım ilanları yayınlandı. Yayınlanan ilanlara göre İŞKUR üzerinden 10 ilimizde bekçi alımı yapılacak. Bekçi alımı başvurusuna en az ilköğretim mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Başvurular İŞKUR'un internet sayfası üzerinden yapılacak olup, başvuru sayfasına ait link, haber içeriğinde verilmiştir. Peki Peki hangi şehirlerde bekçi alımı yapılacak? Bekçi alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte ilan detayları Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir.Aşağıda İŞKUR tarafından yayınlanan bekçi alım ilanları bulunmaktadır. Bu ilanlara ulaşmak ve hemen online başvuru yapmak için aşağıda belirtilen linki tıklayınız.


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