Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.12.2019 14:08
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 14:11

Emekliye büyük kazanç! En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira?

Milyonlarca emekli yaklaşık olarak 12.5 milyon ve Bağkur'lu vatandaş ları ve en düşük en yüksek maaşları merak ediyor. yaklaşırken, emeklilerin 2020 kazanç takvimi netleşmeye başladı. Emekliler, ilk kazancı Ocak'ta elde edecek. SSK ve emeklilerine 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen oranında zam yapılacak. TAKVİM, şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre taban maaşları hesapladı. Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin güncel maaşları ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar ve emeklilerin 2020 yılındaki kazanç durumları sayfamızda yer almaktadır.

2020 yılında SGK ve Bağkur emekli maaşları ne kadar?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gündeme gelen konulardan birisi de emekli maaşlarına yapılacak zam oranı oldu. Yılın ikinci altı ayındaki enflasyon verileri emekli maaşı zammında önemli bir etken olacak. Ocak ayında emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Şimdilerde milyonlarca emekli vatandaş "2020 yılında emekli maaşları ne kadar olacak?" sorusuyla ilgili detayları öğrenmek istiyor. Ayrıca emekliler, 2020'de 2 kez zam, 2 kez bayram ikramiyesi alacak. Peki 2020 yılında SGK ve Bağkur emekli maaşları kaç para olacak? İşte en düşük ve en yüksek maaş oranları takvim.com.tr'de

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekliye büyük kazanç! En düşük ve en yüksek emekli maaşı kaç lira?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri