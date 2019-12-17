SGK, farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu birey haberdar değil. Para vaktinde çekilmeyince hak yanıyor. Hak sahipleri ise SGK tarafından meydana getirilen bu ödemelerden ne yazık ki habersiz. Haberimizde işinize çok yarayacak bilgiler verdik. Bu bağlamda hakların bazıları cenaze yardımı, çeyiz yardımı, istirahat parası, 2022 aylığıdır. SGK, halk içinde süt parası olarak malum emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne yada eşinin SSK yada Bağkur'lu olması ve minimum 120 gün prim ödemesinin olması kafi. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde müracaat yapılabilir. Peki çalışan anneye doğum yardımı, çocuk süt ve emzirme parası kreş yardımı ne kadar, nasıl alınır? İşte detaylar

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