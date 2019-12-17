Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 17.12.2019 17:14
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 17:14

Kredilerde büyük fırsat: lerinde indirim duyuruldu! Garanti, INGBank, Ziraat, ...

Merkez sı tarafından yapılan 3. indirimi sonrasında vatandaşların gözü konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarına çevrildi. Şuanda güncel oranlar içerisinde en uygun oran %0,98 ile ING Bank'a ait. Bunu , Vakıfbank ve %0,99 faiz oranıyla izliyor. Fakat Vakıfbank, ve Halkbank anlaşmalı inşaat şirketleri ile faiz oranlarını 0,79'a düşürdü. Bankaların ardı ardına açıkladığı kredi faiz indiriminde fırsatlar devam ediyor. Üç aylık süreçte kredi faizlerindeki indirimlerle bankaların sunduğu avantajlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte , INGBank, Ziraat, , TEB, İş Bankası, ve bankaların güncel faiz oranları...

Kredilerde yıl sonu fırsatları: Banka faizlerinde indirim duyuruldu!

17 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Banka faiz oranları 2019 ile şimdi kredi çekmenin mantıklı olduğunu düşünen okurlarımız için bankaların güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. İhtiyaç kredisi faiz oranı, taşıt kredisi faiz oranı ve konut ev kredisi faiz oranı ile en uygun kredi veren bankalar listesinin ayrıntılarına ulaşarak kredi karşılaştırma yapabilirsiniz.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriKredilerde büyük fırsat: Banka faizlerinde indirim duyuruldu! Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi...
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri