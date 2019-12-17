17 Aralık Garanti, INGBank, Ziraat, Yapı Kredi, TEB, İş Bankası, HSBC kredi faiz oranları ve bankaların güncel faiz oranları oldukça merak ediliyor. Vatandaşlar kendileri açısından en uygun olan ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarına ulaşmak için konuyla ilgili günaşırı araştırmalar yapıyor. Peki kredi faiz oranları ne kadar? Hangi banka müşterilerine ne sunuyor? Banka faiz oranları 2019 ile şimdi kredi çekmenin mantıklı olduğunu düşünen okurlarımız için bankaların güncel faiz oranlarını bir araya getirdik. İhtiyaç kredisi faiz oranı, taşıt kredisi faiz oranı ve konut ev kredisi faiz oranı ile en uygun kredi veren bankalar listesinin ayrıntılarına ulaşarak kredi karşılaştırma yapabilirsiniz.

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