En uygun konut kredisi veren banka değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,79 ve 0,98 aralığında yer almaktadır. Konut kredisi 2019 yılı içinde pek çok bankanın faiz indirimine gitmesiyle beraber konut satışlarını artırdı. Peki konut kredisi faiz oranları ne kadar? En düşük konut kredisi hangi bankada? Konut kredisi faizleri düşecek mi gibi soruların yanıtlarını merak eden vatandaşlar şu sıralar ev alma hayalini gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu bağlamda en uygun kredi veren banka değişti! Peki düşük faizli konut kredisi veren bankalar hangileri? Tüm detaylar takvim.com.tr sayfasında... Konut kredisi faiz oranlarının düşmesi ile vatandaşların kredi talepleri çoğaldı. Ancak kredi başvurularında hem vatandaşların hemde alınacak evin bazı özellikleri olması gerekiyor.

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