toki.gov.tr: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 bin konut hamlesinde detaylar belli oldu. Sosyal konut hamlesinde en büyük payı alan İstanbul'da 10 bin konut inşa edilecek. Ankara ve Konya'da 4 bin, Balıkesir, Denizli, İzmir ve Şanlıurfa'da 3 bin 500, Bursa'da 3 bin 200, Kocaeli, Kayseri ve Eskişehir'de 3 bin sosyal konut hayata geçecek. Ankara'da ise Beypazarı, Sincan ve Nallıhan bölgelerinde konut inşa edilecek. Dar gelirli vatandaşlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 0.49 faiz oranıyla ev sahibi olabilecek. 2+1 konutların fiyatları 140 bin ila 180 bin lira arasında, 3+1 konutların fiyatları ise 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişecek. Peki TOKİ 16 Aralık ev başvurusu şartları gerekli evraklar! TOKİ sosyal başvurusu nereye yapılır?

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