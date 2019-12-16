TOKİ tel ve müşteri hizmetleri - TOKİ çağrı merkezi 100 bin sosyal konut ödeme planı! TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Gibi soruların detayları haberimizde yer almaktadır. TOKİ Merkez Binası'nın telefon numarası, faks numarası ve adres bilgileri bulunmaktadır. Bu iletişim bilgilerinden TOKİ merkez ile iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. TOKİ'nin bir amacı ise hazineden yardım almadan projelerini hayata geçirebilmektedir.

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