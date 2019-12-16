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  • 16.12.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 11:45

tel ve müşteri hizmetleri numarası nedir? ?

tarafından bugün başlatılan 100 bin konut projesi kapsamında müşteri hizmetleri ve TOKİ ile ilgili sorgular arama motorlarında büyük artış gösterdi. Bu bağlamda bu soruların cevaplarını haberimizde yer veriyoruz. TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek. Başvuru formu, kategorisine göre yetkili banka şubelerinden 2 nüsha olarak temin edilecek. İşte ve ? Detaylar haberimizde

TOKİ tel ve müşteri hizmetleri numarası nedir?

TOKİ tel ve müşteri hizmetleri - TOKİ çağrı merkezi 100 bin sosyal konut ödeme planı! TOKİ başvuruları nasıl yapılır? Gibi soruların detayları haberimizde yer almaktadır. TOKİ Merkez Binası'nın telefon numarası, faks numarası ve adres bilgileri bulunmaktadır. Bu iletişim bilgilerinden TOKİ merkez ile iletişime geçerek istek, şikayet ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir. TOKİ'nin bir amacı ise hazineden yardım almadan projelerini hayata geçirebilmektedir.

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