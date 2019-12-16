Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. TOKİ sosyal konut projeleri için vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ sosyal konut projesi başvuru ücreti kaç para? TOKİ başvuru bedeli hangi bankaya ödenecek? TOKİ iletişim numarası nedir? Gibi soruların cevaplarını haberimizde derledik. TOKİ sosyal konut projesinde başvuru bedeli olarak vatandaşlar 2+1 konutlar için 500 TL 3+1 konutlar için 1.000 TL başvuru ücreti ödeyecek. Başvurular Ziraat Bankası şubeleri aracılığı ile gerçekleştirilecek.

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