TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında Mersin'de konut yapılması bekleniyor. Mersin'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği merak ediliyor. Peki, TOKİ Mersin sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Mersin başvuru nasıl yapılır? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

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