TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı. Gaziantep'te ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Gaziantep'te konut yapımı detayları merak ediliyor. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Gaziantep sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Gaziantep başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar... TOKİ'nin 100 bin sosyal konut projesi kapsamında İstanbul'dan sonra en fazla konut 5 bin 200 adetle Gaziantep'te yapılacak.

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