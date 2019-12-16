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  • 16.12.2019 11:59
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 11:59

sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?

100 bin sosyal konut projesine başvurular başladı. Yapılan açıklamaya göre, TOKİ sosyal konut projesi kapsamında 'de konut yapılması bekleniyor. Eskişehir'de hangi ilçelerde konut inşa edileceği merak ediliyor. Peki, hangi ilçelerde, nerede? 2020 ? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 16 Aralık 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın web sayfasındaki "Talep ve Satış" bölümünden, tüm illerdeki konut satışları hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz.

TOKİ Eskişehir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede?

TOKİ Eskişehir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde yapılacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği '100 bin sosyal konut projesi'ne başvurular başladı.Eskişehir'de ikamet eden vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırıyor. Dar gelirli ailelerin ev sahibi olması açısından önemli bir fırsat olan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Eskişehir'de konut yapımı detayları merak ediliyor. Vatandaşlar konutların yapılacağı ilçeleri araştırmaya başladı. Peki, TOKİ Eskişehir sosyal konut projeleri hangi ilçelerde, nerede? 2020 TOKİ Eskişehir başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...

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