TOKİ 100 bin konut sosyal konut projesi başvuruları bugün başladı. Özellikle İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Google'da büyük bir arama hacmi oluştu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek. Vatandaşların 20 yıl vade ile kira öder gibi ev sahibi olmalarını sağlayacak proje için başvurular 16 Aralık 2019- 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. İşte TOKİ sosyal konut projeleri Arnavutköy başvuru ekranı ve detaylar... Arnavutköy başvuru ekranı ile ilgili detaylar takvim.com.tr'de sizlerle.

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