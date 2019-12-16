Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak'tan itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçileceğini söyledi. Pekcan, "İhracatçılar, başvurularında, defalarca evrak sunmak zorunda kalmayacak" dedi.
- Ekonomi
- 16.12.2019
- Gazete
İhracatçıya tek tıkla destek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracat destek başvurularını 1 Ocak'tan itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden alacaklarını, ihracatçıların bürokratik işlemler için harcadıkları zaman ve maliyetin önüne geçileceğini söyledi.
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