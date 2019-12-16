Vatandaşlar EYT ve 3600 ek gösterge çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Genel Af Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. İkinci Yargı Paketi ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge meclise geldi mi? gibi soruların yanıtını binlerce kişi merak ediyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

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