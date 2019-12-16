4 bankadan kredi faiz oranı indirimi geldi! Vatandaşlar bankalar arasın rekabetten en karlı çıkanlar arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar kredi indirim haberleri geldikçe mutlu oluyor. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi ve TEB kredi faiz oranlarını düşürdü. TEB'te yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Akbank ise konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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