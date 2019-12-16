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  • 16.12.2019 17:07
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 18:09

4 dan indirim fırsatı! , , Yapıkredi, indirim yaptı! İşte konut, taşıt ve oranları

Kredi oranları için indirim kararları ardı ardına geliyor. Bu bağlamda Ziraat sı, , Yapıkredi, faiz indirimi yaptı. İşte konut, taşıt ve oranları... Akbank, nde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. anlaşmalı inşaat şirketleri için konut kredisi faiz oranını 0,79'dan vermeye başladı. Ziraat Bankası, birçok kredi türünde düzenlediği kampanyaları sürdürüyor. Taşıt, konut, ihtiyaç ve esnaf kredisinde cazip koşullarla kredi fırsatları sunan bankanın finansal desteği sürecek. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları...

4 bankadan faiz indirim kararı! Ev almak artık daha kolay!

4 bankadan kredi faiz oranı indirimi geldi! Vatandaşlar bankalar arasın rekabetten en karlı çıkanlar arasında yer alıyor. Bu anlamda vatandaşlar kredi indirim haberleri geldikçe mutlu oluyor. Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi ve TEB kredi faiz oranlarını düşürdü. TEB'te yüzde 0,98'den başlayan faiz oranıyla ihtiyaç kredisinden faydalanabiliyor. Yapı Kredi konut kredisi faiz oranını aylık yüzde 0,99'a çekti. Akbank ise konut kredisinde faiz oranını tüm vadelerde ve herhangi bir tutar sınırı olmaksızın yüzde 0,99'a indirdi. İşte konut, taşıt ve bireysel kredi faiz oranları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de yer almaktadır.

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HaberlerEkonomi Haberleri4 bankadan faiz indirim fırsatı! Ziraat Bankası, Akbank, Yapıkredi, TEB indirim yaptı! İşte konut, taşıt ve bireysel kredi oranları
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