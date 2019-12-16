16 Aralık TOKİ sosyal konut projesi İstanbul hangi ilçelerde? TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? TOKİ tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut projeleri hangi illerde yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru formu ve şartları.... TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek..

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