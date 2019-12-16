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  • 16.12.2019 10:10
  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:22

sosyal konut projeleri nerede yapılacak? İşte başvuru şartları

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 100 bin konut açıklamasından sonra, başvurular bugün başladı. sosyal konut projesi için en fazla aranan il ise tabii ki oldu. İstanbul'da yaşayan on binler ev sahibi olabilmek için TOKİ resmi internet sitesinden araştırmalar yapıyor. En fazla sordukları soru ise İstanbul'da hangi ilçelerde? nerede? Gibi sorular oldu. Bu anlamda İstanbul'da TOKİ'nin yapacağı evlerde hem geleneksel hem modern yapılar inşa edilecek. e dayanıklı, yeşili bol, mahalle kültürünü yansıtan tasarımlar olacak. Başvurular, 'nın proje ilinde bulunan yetkili şubeleri aracılığıyla kabul edilecek.

TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede yapılacak?

16 Aralık TOKİ sosyal konut projesi İstanbul hangi ilçelerde? TOKİ İstanbul sosyal konut projeleri nerede? TOKİ tarafından her yıl 100 bin sosyal konut projesine başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut projeleri hangi illerde yapılacak? 2020 TOKİ 100 bin sosyal konut projesi başvuru nasıl yapılır? İşte TOKİ başvuru formu ve şartları.... TOKİ 100 bin sosyal konut projesine başvurular 16 Aralık 2019 - 15 Ocak 2020 tarihleri arasında alınacak. Konutlara daha önce TOKİ'den ev almamış ve konut kredisi kullanmamış aylık geliri 5.500 TL'den düşük olanlar başvurabilecek..

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