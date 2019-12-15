TOKİ'den geçtiğimiz hafta dar gelirli ve asgari ücret ile çalışan vatandaşlara güzel bir haber gelmişti. Bu bağlamda kira öder gibi vatandaşlar konut sahibi olacak. Başvurular ise yarın başlıyor. TOKİ 100 bin sosyal konut hangi illerde yapılacak? TOKİ sosyal konut ödemeleri ve başvuruları nereye yapılacak? Gibi sorular ise gündeme geldi. 2+1 tipi konutların fiyatları, 140 bin ile 180 bin lira arasında değişecek. 3+1 tipi konutların fiyatları, 160 bin ile 210 bin lira arasında olacak. Hak sahiplerine konutlar, satış fiyatının yüzde 10'u peşin, kalan tutarın tamamı ise aylık yüzde 49 oran ve 240 ay vade ile ödenecek.