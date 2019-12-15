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  • 15.12.2019 18:33
  • Son Güncelleme: 15.12.2019 18:39

evleri başvuruları başladı mı? projeleri hangi ilçelerde?

100 bin sosyal konut projesine yoğun bir ilgi var. Özellikle TOKİ 100 bin sosyal konut evleri için arama motorlarında geniş bir arama hacmi oluştu. Bu bağlamda Türkiye genelinde yapılacak 100 bin konutta en çok yeri İstanbul tutuyor. Peki, TOKİ İstanbul başvuruları nasıl yapılır? TOKİ İstanbul konutları nerelerde yapılacak? Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında inşa edilecek 100 Bin Sosyal Konut için 2019 -15 Ocak 2020 tarihleri arasında talepler toplanacak. T.C. A.Ş.'nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecek.

TOKİ İstanbul evleri başvuruları başladı mı?

TOKİ İstanbul 2020 başvuruları için ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar araştırma yapıyor. Özellikle TOKİ İstanbul sosyal konutları oldukça fazla aranıyor. 100 bin konuttan 10 bini İstanbul'da yapılacak. Vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. TOKİ başvuru şartları ve fiyatı da merak ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilecek. İşte, TOKİ İstanbul başvuru şartları ve tarihi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor.


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