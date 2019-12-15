TOKİ İstanbul 2020 başvuruları için ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlar araştırma yapıyor. Özellikle TOKİ İstanbul sosyal konutları oldukça fazla aranıyor. 100 bin konuttan 10 bini İstanbul'da yapılacak. Vatandaşlar TOKİ İstanbul başvuruları ne zaman sorusuna yanıt aramaya başladı. TOKİ başvuru şartları ve fiyatı da merak ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekimine çevrilecek. İşte, TOKİ İstanbul başvuru şartları ve tarihi! Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak konutların hangi ile kaç adet yapılacağı "100 Bin Sosyal Konut Projesi"nin tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurulurken, konutlar için başvuru süreci de yarın başlıyor.



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