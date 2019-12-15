Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi." TÜM MANŞETLER