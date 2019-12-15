Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
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