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Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."

Sigorta sektörü % 14.3 büyüdü
Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, ekonomide yaşanan dengelenmenin etkilerinin yılın ikinci yarısından itibaren sigorta sektöründe görülmeye başlandığına değinerek, şöyle konuştu: "Sektörümüz reel olarak 10 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14.3'lük büyüme başarısı gösterdi."

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