TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." dedi.
- Ekonomi
- 15.12.2019
- Gazete
Sahte bilete dikkat edin!
TESK Başkanı Bendevi Palandöken, Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletlerine yoğun ilgi olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız bu yıl geçmiş yıllardaki gibi sahte bilet tuzağına düşmemeli. Bilet alırken bayilik ruhsatı ve oda kaydı olan esnafımız tercih edilmeli." dedi.
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